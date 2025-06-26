مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)

تصريح راغب لم يمر مرور الكرام، إذ رد عليه الدكتور مدحت العدل، كاتب الأوبريت، عبر ET بالعربي قائلًا: "هو ما كانش معانا علشان يعرف، وحتى لو كان تجاري.. فين العيب؟ هو خلط حاجتين مع بعض".
وأضاف: "الأوبريت عبّر عن قضية الوحدة العربية، وحقق نجاحًا غير مسبوق، مش ده تعبير عن قضية؟!".
العدل أكد أن "الحلم العربي" كُتب من منطلق عروبي صادق، مؤكدًا أن النجاح التجاري لا ينفي القيمة، وضرب مثالًا بأعمال ناجحة تتناول قضايا كبرى.
وختم حديثه بالقول: "راغب حر في رأيه، لكن عنده خلط في المفاهيم".
-
أخبار متعلقة
-
أزمة خطيرة تشتعل بين أحمد السقا وطليقته مها الصغير هذا ما حصل بينهما
-
قُنبلة موسم رمضان 2026..ظافر العابدين يعلن عن أول تعاون مع نادين نجيم
-
فنان مصري قدير يتعرّض لوعكة صحية مفاجئة - صورة
-
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
-
حقيقة وفاة الممثل رشيد عساف
-
ملك زاهر تطمئن جمهورها بعد تعافيها من أزمتها الصحية
-
معتصم النهار يدخل السينما والدراما المصرية لأول مرة
-
تفتيش منزل شاروخان يثير جدلاً واسعاً في الهند