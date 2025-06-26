الخميس 2025-06-26 10:20 ص
 

مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)

لغا
راغب علامة
 
الخميس، 26-06-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الفنان اللبناني راغب علامة جدلًا واسعًا بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمشاركته بمهرجان "موازين" بالمغرب، حيث وصف أوبريت "الحلم العربي" بأنه "عمل تجاري بحت"، مؤكدًا أنه يفضل الأعمال الإنسانية التي تتجاوز الانتماءات وتلامس مشاعر الناس.

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تصريح راغب لم يمر مرور الكرام، إذ رد عليه الدكتور مدحت العدل، كاتب الأوبريت، عبر ET بالعربي قائلًا: "هو ما كانش معانا علشان يعرف، وحتى لو كان تجاري.. فين العيب؟ هو خلط حاجتين مع بعض".


وأضاف: "الأوبريت عبّر عن قضية الوحدة العربية، وحقق نجاحًا غير مسبوق، مش ده تعبير عن قضية؟!".
العدل أكد أن "الحلم العربي" كُتب من منطلق عروبي صادق، مؤكدًا أن النجاح التجاري لا ينفي القيمة، وضرب مثالًا بأعمال ناجحة تتناول قضايا كبرى.


وختم حديثه بالقول: "راغب حر في رأيه، لكن عنده خلط في المفاهيم".

 

 

 

 

لبنان 24 

 
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