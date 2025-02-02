محمد رمضان يثير الجدل مجددا بطلب غريب حول بوسترات رمضان 2025

الوكيل الإخباري- أثار الممثل محمد رمضان الجدل مجددًا، بعد مطالبته القنوات الفضائية المصرية بوضع صورته على بوسترات المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2025.

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ونشر رمضان عبر حسابه على فيس بوك، فيديو ممازحًا القنوات التي تقوم بوضع بوسترات المسلسلات في الشوارع، قائلاً: "ممكن نغيرها وتحطوا صورتي جنب كلمة رمضان أحلى". وأضاف في الفيديو أنه قد يضايق بعض الزملاء هذا الأمر.



وفي سياق آخر، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه التاريخي "أسد أسود" في عيد الفطر المقبل، وهو فيلم تدور أحداثه في عام 1280، خلال عصر المماليك، حيث قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي. يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب رمضان، كل من ماجد الكدواني، ورزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد، وهو من تأليف الأشقاء محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.