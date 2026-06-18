محمد مرزبان يلتحق بقائمة فنانين رحلوا في ظروف مأساوية - أسماء

ويستعرض هذا التقرير عدداً من الحالات لفنانين رحلوا في ظروف مشابهة:
عمر خورشيد
عازف الجيتار العالمي والموسيقار الشهير الذي أثرى السينما والموسيقى العربية بروائع الأعمال، رحل في 29 مايو/أيار 1981 إثر حادث سير مأساوي في شارع "الهرم" بمحافظة الجيزة.
ورحل صاحب لقب "ملك الجيتار" في أوج نجاحه، عن عمر يناهز 36 عاماً، تاركاً إرثاً موسيقياً استثنائياً وبصمة لا تُنسى في عالم التلحين.
نجاح الموجي
أحد أبرز نجوم الكوميديا في المسرح والسينما والتلفزيون، الذي تميز بخفة ظل استثنائية وروح فكاهة شديدة العفوية والتلقائية.
توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة فجر 25 سبتمبر/أيلول 1998، بعد انتهائه من تقديم دوره في مسرحية "مولد سيدي المرعب".
وشكّل رحيل الموجي صدمة للجمهور، خاصة أنه رحل عن عمر 53 عاماً، بعدما حجز مكاناً في قلوب محبيه.
علاء ولي الدين
غيّب الموت نجم الكوميديا في 11 فبراير/شباط 2003، عن عمر ناهز 40 عاماً، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فور عودته من البرازيل بعد تصوير مشاهد من فيلمه "عربي تعريفة"، الذي لم يكتمل.
وتعرض الفنان لغيبوبة سكر مفاجئة أدت إلى وفاته سريعاً، وكان في تلك الفترة يعيش قمة توهجه الفني ونجاحه السينمائي بعد أفلام شهيرة تصدرت المشهد، مثل "الناظر" و"عبود على الحدود".
هيثم أحمد زكي
استيقظ الجمهور العربي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على النبأ الصادم لوفاة الفنان الشاب عن عمر ناهز 35 عاماً.
وعُثر على جثمان زكي وحيداً في شقته بمدينة 6 أكتوبر، وأظهرت التقارير الرسمية أن الوفاة نجمت عن هبوط حاد في الدورة الدموية.
مصطفى درويش
فُجع الوسط الفني برحيل درويش في 1 مايو/أيار 2023 عن عمر ناهز 43 عاماً، حيث أصيب بسكتة قلبية مفاجئة عقب استيقاظه من النوم وشعوره بضيق في التنفس.
رحل درويش في ذروة نجاحه الفني وتهافت المنتجين عليه بعد تألقه في عدة أعمال درامية بارزة، مثل "صاحب السعادة" و"خيانة عهد" و"كامل العدد" و"بـ100 وش".
طارق عبد العزيز
توفي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إثر أزمة قلبية أصابته أثناء تصوير مشاهد مسلسله "بقينا اتنين".
وسقط عبد العزيز مغشياً عليه داخل موقع التصوير أمام زملائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.
سليمان عيد
أحد أبرز نجوم الكوميديا، فارق الحياة صباح 18 أبريل/نيسان 2025، عن عمر ناهز 64 عاماً، إثر أزمة قلبية حادة.
ارم نيوز
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