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مسلحون اقتحموا القاعة.. هجوم على حفل لفنان سوري في إدلب (فيديو)

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تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 08:05 ص

الوكيل الإخباري - أُلغي حفل غنائي كان من المقرر إقامته للفنان السوري الشعبي محمد الشيخ في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، إثر اقتحام مسلحين مجهولين للصالة وتخريب محتوياتها.

وذكرت مصادر أن مجموعة ملثمة اقتحمت صالة "مزاج" مساء الجمعة، واعتدت على تجهيزات الحفل من سماعات وأثاث، وأطلقت الرصاص داخل المكان، وسط صيحات وتكبيرات. وقدرت الخسائر بنحو 10 آلاف دولار، بحسب صاحب الصالة خالد عثمان.

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وأوضح عثمان أن الحفل كان منظماً وفق تراخيص قانونية، إلا أن الهجوم وقع قبيل انطلاقه، دون معرفة الأسباب الواضحة للاعتداء.


من جهتها، قالت إدارة منطقة الدانا إن إقامة الحفل لم تتم بالتنسيق معها، وإن هذا النوع من الفعاليات لا ينسجم مع عادات وتقاليد المنطقة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة والقرب من المخيمات.


وأكدت الإدارة أن الأمن العام تدخل لفض التوتر ووقف الاعتداءات، بعد قيام بعض السكان المحليين بمهاجمة الصالة.

 

 

لبنان 24

 

 
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