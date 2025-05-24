مسلحون اقتحموا القاعة.. هجوم على حفل لفنان سوري في إدلب (فيديو)

الوكيل الإخباري - أُلغي حفل غنائي كان من المقرر إقامته للفنان السوري الشعبي محمد الشيخ في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، إثر اقتحام مسلحين مجهولين للصالة وتخريب محتوياتها.



وذكرت مصادر أن مجموعة ملثمة اقتحمت صالة "مزاج" مساء الجمعة، واعتدت على تجهيزات الحفل من سماعات وأثاث، وأطلقت الرصاص داخل المكان، وسط صيحات وتكبيرات. وقدرت الخسائر بنحو 10 آلاف دولار، بحسب صاحب الصالة خالد عثمان.

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وأوضح عثمان أن الحفل كان منظماً وفق تراخيص قانونية، إلا أن الهجوم وقع قبيل انطلاقه، دون معرفة الأسباب الواضحة للاعتداء.



من جهتها، قالت إدارة منطقة الدانا إن إقامة الحفل لم تتم بالتنسيق معها، وإن هذا النوع من الفعاليات لا ينسجم مع عادات وتقاليد المنطقة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة والقرب من المخيمات.



وأكدت الإدارة أن الأمن العام تدخل لفض التوتر ووقف الاعتداءات، بعد قيام بعض السكان المحليين بمهاجمة الصالة.

#سوريا_ليست_بخير#ادلب

الهجوم على حفل المغني

مجموعة من الأشخاص وبنداء "الله أكبر" توقف حفل المغني في مدينة سرمدا بمناسبة "النصر"😷🤣، وتقوم بتكسير المعدات وطرد المتواجدين في المكان.



ألله يكتر هالحفلات، شماتة وفش خلق وشماته🥳

وبس الهجوم على حفل المغني #محمد_الشيخ في مدينة #سرمدا وتكسير المعدات.مجموعة من الأشخاص وبنداء "الله أكبر" توقف حفل المغني في مدينة سرمدا بمناسبة "النصر"😷🤣، وتقوم بتكسير المعدات وطرد المتواجدين في المكان.ألله يكتر هالحفلات، شماتة وفش خلق وشماته🥳وبس pic.twitter.com/hVp2VmZKeg May 23, 2025