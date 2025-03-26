مسلسل "الغاوي" الحلقة 10: تصاعد الصراع وقرارات مفاجئة

الوكيل الإخباري- في الحلقة 10، يشتعل الصراع بين شمس والخواجة بعد حرق شمس لمخزن الخواجة.

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و حنان تكتشف وفاة ابنها يونس، وتختفي بعد ذلك لتجدها عائلتها في حالة انهيار. حنان تقرر الزواج من المعلم راجح بشرط قتل شمس. شمس يخطف والدة الخواجة ويكشف هويته الحقيقية على التلفزيون، مما يترك الخواجة في حالة انهيار.