مشادة كلامية وتضارب بالأيدي بين مخرج وممثل خليجي

الوكيل الإخباري- أكّدت مصادر متابعة لتصوير مسلسل "برغم القانون" حدوث مشاجرة بين المخرج المنفذ للعمل والفنان محمد القس، بسبب وصول الأخير متأخراً عن موعد التصوير.



وفي التفاصيل التي تم تسريبها، بدأ الخلاف بين المخرج المنفذ والفنان السعودي عندما حضر الأخير إلى موقع التصوير متأخراً نحو نصف ساعة. فحدثت مشادة كلامية بينهما، وقال له القس خلالها: "ما أحنا بنيجي كل يوم وبنقعد 3 و4 ساعات علشان نبدأ تصوير وعادي"، ليتطور الأمر إلى عراك بالأيدي وضرب المخرج المنفذ للقس، الذي اعترض على أسلوب المنتج في التعامل معه، ولجأ إلى سفارة بلده للاتفاق على الإجراءات التي سيتخذونها ضد المنتج.



مسلسل "برغم القانون" هو من بطولة: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، جيسيكا حسام الدين، وجوري بكر، ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام.

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