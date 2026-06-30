ملكة جمال السعودية تنجو من حادث مروع - صورة

ونشرت القحطاني عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحادث، موضحة أن سيارة كانت تستقلها اصطدمت بها مركبة أخرى من الخلف، قبل أن تطمئن متابعيها برسالة شكرت فيها كل من سأل عنها ودعا لها.
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