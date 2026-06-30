ملكة جمال السعودية تنجو من حادث مروع - صورة

الوكيل الإخباري- كشفت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني عن تعرضها لحادث سير، مؤكدة أنها بخير ولم تُصب بأذى.



ونشرت القحطاني عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحادث، موضحة أن سيارة كانت تستقلها اصطدمت بها مركبة أخرى من الخلف، قبل أن تطمئن متابعيها برسالة شكرت فيها كل من سأل عنها ودعا لها.

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