ممثل لا يشيخ.. وجه طفل في جسد رجل أربعيني (صور)

وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا بوست”، فإن الفنان الأربعيني لم يتأثر بحملات السخرية والتنمر التي طاولته، بل واجهها مستندًا إلى مسيرة طويلة من التحديات التي عاشها منذ طفولته بسبب مظهره المختلف.
وتعود خلفية حالته النادرة إلى ولادته المبكرة، نتيجة معاناة والدته من سوء تغذية خلال فترة الحمل، وهو ما منحه ملامح جسدية طفولية استثنائية، جعلت البعض يطلق عليه لقب “بنجامين بوتون الصين”.
ورغم أن نموه الجسدي توقف عند سن التاسعة، فإن ذلك لم يمنعه من اقتحام مجال التمثيل، حيث حقق انطلاقته الفنية الكبرى عام 2005 عندما جسّد دور تلميذ في مسلسل كوميدي وهو في التاسعة عشرة من عمره.
وتوالت بعد ذلك أعماله الناجحة التي نالت إشادة واسعة، بفضل قدرته على استيعاب التوجيهات الفنية بدقة، ما جعله خيارا مفضلا لدى بعض المخرجين رغم حالته النادرة.
