مواعيد عرض برنامج رامز إيلون مصر في رمضان والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري- تتزايد عمليات البحث بشكل ملحوظ حول البرنامج الجديد لرامز جلال، والذي يتوقع أن يحمل عنوان رامز إيلون مصر، حيث يعود هذا الفنان المتميز في رمضان 2025 ببرنامجه المعروف، ويعد الجمهور بمزيد من المفاجآت والمواقف الكوميدية مع انطلاق الشهر الفضيل.

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ويتطلع المشاهدون إلى لحظات ممتعة مليئة بالإثارة والضحك، حيث يقدم جلال شخصيات جديدة ويختار ضحاياه من مجالات متنوعة في الفن والرياضة، ومع التوقعات حول الأسماء المحتملة لهذا الموسم، يبدو أن رامز إيلون مصر سيكون واحدا من أكثر البرامج متابعة هذا العام.



يستعد رامز جلال لتقديم برنامجه المرح الجديد في رمضان 2025، والذي يفترض أن يحمل اسم رامز إيلون مصر، وكما هو معتاد، ينتظر المشاهدون في العالم العربي هذا الحدث السنوي، الذي سيعرض على قناة MBC مصر مباشرة بعد آذان المغرب.



وعلى الرغم من عدم الكشف الرسمي عن تفاصيل البرنامج حتى الآن، إلا أن هناك تسريبات تشير إلى أن المذيعة بسنت شمس الدين، المعروفة من قنوات MBC، ستمثل دورا في استدراج الضيوف إلى المقالب، كما ترد أنباء عن مشاركة الفنانة نوال الزغبي في نفس المهمة، وتجدر الإشارة إلى أن رامز قد ظهر مؤخرا متنكرا في هيئة موسيقار هندي يدعى “كومار شوكت خان” خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards في المملكة العربية السعودية، مما أثار تكهنات حول إمكانية استخدامه لهذه الشخصية في برنامجه الجديد.



الأسماء المرتقبة كضحايا في رامز إيلون مصر



تناولت بعض المصادر أسماء مشاهير من المتوقع ظهورهم كضحايا في برنامج رامز لعام 2025، ومن بين هذه الأسماء:

مي عمر

شيماء سيف

أحمد فهمي

هشام ماجد

مصطفى خاطر

حسن الرداد

ويجز

أحمد سعد

محمد الشناوي (حارس مرمى النادي الأهلي)

مروان عطية (لاعب النادي الأهلي)



موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر في رمضان 2025



من المرتقب أن يعرض البرنامج على قناة MBC مصر في الساعة 5:45 مساء بتوقيت القاهرة، مع إعادة العرض في الساعة 1:00 صباحا و8:00 صباحا، كما سيبث البرنامج على قناة MBC1 في الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية.



