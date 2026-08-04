مي عز الدين وزوجها يخطفان الأنظار في حفل راغب علامة - فيديو

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، وسط أجواء مميزة وتفاعل كبير من الحضور مع باقة من أشهر أغاني راغب علامة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من الأمسية التي جمعت نخبة من الفنانين والمشاهير.
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