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مي عز الدين وزوجها يخطفان الأنظار في حفل راغب علامة - فيديو

سقفبل
مي عز الدين و زوجها أحمد تيمور
 
الثلاثاء، 04-08-2026 03:41 م

الوكيل الإخباري-   خطفت الفنانة المصرية مي عز الدين الأنظار بظهورها برفقة زوجها أحمد تيمور خلال حضورهما حفل السوبر ستار اللبناني راغب علامة، الذي أُقيم في فندق "جيزة بالاس" بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر.

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وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، وسط أجواء مميزة وتفاعل كبير من الحضور مع باقة من أشهر أغاني راغب علامة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من الأمسية التي جمعت نخبة من الفنانين والمشاهير.

 

 

 

 
 


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