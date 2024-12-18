نهاية مسلسل 'العميل' تقلب الموازين وتقسم رواد السوشيال ميديا

الوكيل الإخباري- أسدل الستار على المسلسل السوري اللبناني "العميل"، النسخة المعربة والمقتبسة من المسلسل التركي "في الداخل" (Icerde)، بعدما تصدر بحلقاته الـ90 قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد، بفضل حبكته الدرامية المشوقة الغنية بأحداث بوليسية مثيرة ومفاجآت غير متوقعة ممزوجة بأجواء رومانسية "غير مستفزة" كما هو المعتاد في الأعمال المعربة مؤخراً، فكان له نصيب أكبر في جذب الجمهور والتربع على العرش طيلة 3 شهور متواصلة.



تميز العمل بإسناد الشخصيات إلى نجوم لديهم قدر عال من الحضور والأداء المميز، على رأسهم أيمن زيدان بشخصيته المركبة متعددة الأطياف والانفعالات المتأرجحة بين التجبّر والإنسانية، ويارا صبري بأدائها العفوي وحسها الحقيقي، الأم الصامدة والحنونة، فخرج العمل بأبهى حلة وأفضل صورة من حيث القصة والبناء والشخصيات، فضلاً عن الإخراج المميز، للكاتبين رامي كوسا، وفادي حسين، صاحبي الخبرة الكبيرة والباع الطويل في الأعمال الاجتماعية السورية اللبنانية، وتلك التي تتخذ طابعاً بوليسياً مشوقاً، أبرزها مسلسلات "النار بالنار" و"وصايا الصبار" و"نقطة انتهى".

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كان العمل بمثابة نقلة نوعية احترافية للدراما المعربة، بعيداً عن قصص الحب الاستفزازية التي تشبع بها الجمهور حتى التخمة، كما في "عروس بيروت" و"ستيلتو" و"الثمن" و"كريستال" و"لعبة حب"، فرغم أن هذه الأعمال حصدت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، إلا أن القالب البوليسي المشوق الذي ارتكز عليه مسلسل "العميل" انتفض على الرومانسية المبالغة وقصص الحب غير المنطقية، فكسب الرهان ورجحت كفته حتى النهاية.

بدءاً من الحلقة الأولى، استطاع صناع العمل استقطاب المشاهد بأحداث مشتعلة، لتنتهي كل حلقة، كعادة رامي كوسا في أعماله، بنهاية تزيد تعلق المُشاهد بأحداث الحلقة التالية، وتضاعف حماسه، وتجعله ينتظر بفارغ الصبر لما سيحدث لاحقاً.



نجح صناع العمل في خلق خطوط درامية مشوقة لثنائية تجمع بين شخصيتين متناقضتين، نقيب شرطة يتخفى كمجرم "سامر إسماعيل/أمير ثابت" ومجرم متخفّ بزي شرطي "وسام فارس/ وسام وغسان ثابت".

هذان الشقيقان والغريمان في آن واحد، يفترقان منذ الطفولة، إذ يختطف "غسان" على يد "أيمن رضا/ حيان" أحد رجال رئيس المافيا "أيمن زيدان/ملحم شديد"، المتخفي خلف شخصية أخرى هي اللحام وصاحب مطعم، فيترعرع "وسام" في كنفه ويصبح شرطياً ويزرعه ملحم جاسوساً له ضمن قوى الأمن الداخلي، في حين يزيف "أمير" خروجه عن المسار البوليسي، ليلتحق بعصابة "ملحم" للإيقاع بها والانتقام من "ملحم" الذي دمر عائلته، وأملاً في العثور على شقيقه الذي يبحث عنه طيلة حياته.

ومع توالي الأحداث يلتقي الشقيقان وتشتعل بينهما حدة العداء، وفي بعض الأحيان يعملان معاً من أجل الهدف ذاته، كإنقاذ والدة "أمير"، التي تؤدي شخصيتها النجمة السورية العائدة بعد غياب "يارا صبري/ميادة"، التي تعلق بها "وسام" دون أن يعلم أنها والدته التي تبحث عنه منذ نعومة أظافره، وكذلك "ميا سعيد/ نور" التي يقع في حبها، حتى يكتشف الشقيقان حقيقتيهما ويعملان معاً للإيقاع بملحم وزجه في السجن، إلا أنه يقتل نفسه عند وقوعه في قبضة الأمن، وينجح أمير بعد محاولاته المضنية إعادة لم شمل العائلة مجدداً.