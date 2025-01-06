هشام عباس يغيب عن حفل الأوبرا.. تعرف على السبب

الوكيل الإخباري- غاب الفنان المصري هشام عباس، عن حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، المقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا، مساء الأحد.



ويأتي حفل اليوم في إطار مشروع "100 سنة غنا"، الذي يشهد تقديم عدد كبير من أعمال الموسيقار أحمد الحجار، ويحييه المطرب علي الحجار، بمشاركة نجله المطرب أحمد علي الحجار، والفنانة أنوشكا.

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بدورها، كشفت دار الأوبرا المصرية، في بيان لها، عن اعتذار هشام عباس، بسبب تعرضه لأزمة صحية شديدة ومفاجئة.