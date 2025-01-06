هشام عباس يغيب عن حفل الأوبرا.. تعرف على السبب

ويأتي حفل اليوم في إطار مشروع "100 سنة غنا"، الذي يشهد تقديم عدد كبير من أعمال الموسيقار أحمد الحجار، ويحييه المطرب علي الحجار، بمشاركة نجله المطرب أحمد علي الحجار، والفنانة أنوشكا.
بدورها، كشفت دار الأوبرا المصرية، في بيان لها، عن اعتذار هشام عباس، بسبب تعرضه لأزمة صحية شديدة ومفاجئة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد زفافها.. مي فاروق تطرح أغنية 'باركوا' - فيديو
-
خالد النبوي خارج موسم رمضان 2025
-
الأردني هاشم الرقاد الأقرب للقب xfactor
-
لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيا بسبب ظروفه الصحية
-
الفنان عبد الحكيم قطيفان ينفي تعيينه نقيبا للفنانين في سوريا
-
بعد سقوط نظام الأسد.. شاهد كيف أصبح موقع تصوير "باب الحارة" !
-
ليست شائعات.. تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن عودته لبسمة بوسيل
-
مع بداية 2025.. شيرين تزف خبراً ساراً لجمهورها