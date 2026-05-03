الأحد 2026-05-03 07:54 ص

هل تُعلن براءة فضل شاكر؟

فضل شاكر
فضل شاكر
 
الأحد، 03-05-2026 06:41 ص
الوكيل الإخباري-   توقّع المحامي أشرف الموسوي أن تتسم جلسة مُحاكمة الفنان فضل شاكر، في قضيّة مُحاولة قتل الشيخ هلال حمود، في 6 أيار، "بمنحى قد يُفضي إلى البراءة".اضافة اعلان


وقال الموسوي إنّ "مؤشرات إحتمال إعلان براءة شاكر تبدو واضحة، لا سيما في ظل عدم اعتراف أحد المدعى عليهم، ومنهم الشيخ أحمد الأسير، على الفنان اللبناني، إضافة إلى وجود ما وصفه بـ"الإسقاطات" في الملف".

ورجّح الموسوي أنّ "تكون إمكانية صدور حكم ببراءة فضل شاكر كبيرة"، معتبرا أن "مثل هذا القرار، في حال صدوره، قد يمهّد الطريق أمام أحكام جديدة، سواء أمام محكمة الجنايات في ملفات أخرى أو أمام القضاء العسكري".
 
وأوضح أنّ "الحكم بالبراءة في هذه الدعوى يشكّل مؤشرا إضافياً على عدم تورّط فضل شاكر في إطلاق النار المباشر".

وشدّد الموسوي على أنّ "ما يُثار حول وجود ترابط بين ملف فضل شاكر وملف العفو العام المطروح حالياً أمام مجلس النواب، أو ربط توقيفه بملفات موقوفين آخرين، مثل نوح زعتر أو الشيخ أحمد الأسير أو الموقوفين الإسلاميين، هو أمر غير صحيح على الإطلاق".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي تانكر تراكرز: ناقلة نفط إيرانية تنجح في الفرار من الحصار البحري

علم كوريا الشمالية

عربي ودولي كوريا الشمالية: اتهام واشنطن لنا بأننا نمثل تهديدا إلكترونيا "افتراء

وزارة التربية والتعليم

وظائف مئات المدعوين لوظيفة معلم -أسماء

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فضل شاكر

فن ومشاهير هل تُعلن براءة فضل شاكر؟

منخفض خماسيني يؤثر على الأردن الأحد

الطقس منخفض خماسيني يؤثر على الأردن اليوم الأحد - تفاصيل

الكشف عن تفاصيل خريطة طريق إيرانية لإنهاء الحرب وترمب يعلق عليها

عربي ودولي الكشف عن تفاصيل خريطة طريق إيرانية لإنهاء الحرب وترامب يعلق عليها

رب إيران توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين

عربي ودولي حرب إيران توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين



 
 






الأكثر مشاهدة

 