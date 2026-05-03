هل تُعلن براءة فضل شاكر؟

الوكيل الإخباري- توقّع المحامي أشرف الموسوي أن تتسم جلسة مُحاكمة الفنان فضل شاكر، في قضيّة مُحاولة قتل الشيخ هلال حمود، في 6 أيار، "بمنحى قد يُفضي إلى البراءة".





وقال الموسوي إنّ "مؤشرات إحتمال إعلان براءة شاكر تبدو واضحة، لا سيما في ظل عدم اعتراف أحد المدعى عليهم، ومنهم الشيخ أحمد الأسير، على الفنان اللبناني، إضافة إلى وجود ما وصفه بـ"الإسقاطات" في الملف".



ورجّح الموسوي أنّ "تكون إمكانية صدور حكم ببراءة فضل شاكر كبيرة"، معتبرا أن "مثل هذا القرار، في حال صدوره، قد يمهّد الطريق أمام أحكام جديدة، سواء أمام محكمة الجنايات في ملفات أخرى أو أمام القضاء العسكري".



وأوضح أنّ "الحكم بالبراءة في هذه الدعوى يشكّل مؤشرا إضافياً على عدم تورّط فضل شاكر في إطلاق النار المباشر".



وشدّد الموسوي على أنّ "ما يُثار حول وجود ترابط بين ملف فضل شاكر وملف العفو العام المطروح حالياً أمام مجلس النواب، أو ربط توقيفه بملفات موقوفين آخرين، مثل نوح زعتر أو الشيخ أحمد الأسير أو الموقوفين الإسلاميين، هو أمر غير صحيح على الإطلاق".









