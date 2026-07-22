الأربعاء 2026-07-22 02:42 م

هل تقترب ياسمين عبدالعزيز من القفص الذهبي مجددًا؟

ثبق
ياسمين عبدالعزيز
 
الأربعاء، 22-07-2026 09:56 ص
الوكيل الإخباري-   تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن إمكانية خوض تجربة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة في حياتها الحالية.اضافة اعلان


وجاء تصريحها خلال حديثها عن فيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك" وتجربتها مع الفنان المصري أحمد السقا، حيث قالت إن كل شيء يأتي في وقته المناسب.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز تزوجت مرتين؛ الأولى من رجل الأعمال محمد حلاوة، والثانية من الفنان أحمد العوضي، قبل انفصالهما رسميًا عام 2024.
 
 


gnews

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