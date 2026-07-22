هل تقترب ياسمين عبدالعزيز من القفص الذهبي مجددًا؟

وجاء تصريحها خلال حديثها عن فيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك" وتجربتها مع الفنان المصري أحمد السقا، حيث قالت إن كل شيء يأتي في وقته المناسب.
يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز تزوجت مرتين؛ الأولى من رجل الأعمال محمد حلاوة، والثانية من الفنان أحمد العوضي، قبل انفصالهما رسميًا عام 2024.
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