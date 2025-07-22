وائل كفوري يشوّق جمهوره لأغنية "لو تعرفي" من ألبومه الجديد

الوكيل الإخباري- شوّق الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره لأغنيته المرتقبة "لو تعرفي"، وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد "WK25"، والمقرر طرحها في 22 يوليو 2025.

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ونشر كفوري عبر صفحته على إنستغرام فيديو ترويجي ظهر فيه مع فريق العمل أثناء كتابة كلمات الأغنية، مرفقًا بمقطع صوتي يؤدي فيه جزءًا منها. وكتب معلقًا: "لو تعرفي... الأغنية الخامسة... 22/07/25".



ولاقت المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين عبّروا عن حماسهم، وجاءت بعض التعليقات: "ناطرينك ع نار", "أخيرًا", "أكيد قنبلة فنية".

لبنان 24