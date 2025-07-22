وائل كفوري يشوّق جمهوره لأغنية "لو تعرفي" من ألبومه الجديد

ونشر كفوري عبر صفحته على إنستغرام فيديو ترويجي ظهر فيه مع فريق العمل أثناء كتابة كلمات الأغنية، مرفقًا بمقطع صوتي يؤدي فيه جزءًا منها. وكتب معلقًا: "لو تعرفي... الأغنية الخامسة... 22/07/25".
ولاقت المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين عبّروا عن حماسهم، وجاءت بعض التعليقات: "ناطرينك ع نار", "أخيرًا", "أكيد قنبلة فنية".
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