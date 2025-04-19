350 بلاغاً ضد محمد رمضان.. والاتهامات تلاحق مصممة ملابسه

الوكيل الإخباري- شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في حدة الهجوم على الفنان المصري محمد رمضان، عقب ظهوره في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي بالولايات المتحدة الأمريكية، بإطلالة وُصفت بأنها "غير لائقة" وأثارت موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط القانونية والفنية داخل مصر.

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وتلقت الجهات القانونية نحو 350 بلاغًا رسميًا ضد الفنان، تنوعت ما بين بلاغات شعبية من مواطنين، وبلاغات قانونية من محامين، من أبرزها بلاغ تقدم به المحامي أيمن محفوظ إلى النائب العام، يتهم فيه رمضان بـ"التحريض على القيم غير الأخلاقية"، و"تشويه صورة مصر"، و"الإساءة للذوق العام"، خاصة بعد رفعه للعلم المصري أثناء ارتدائه ملابس وُصفت بأنها "مسيئة".



وأشار محفوظ إلى أن ما ارتكبه رمضان يشكل خرقًا لعدة قوانين، من بينها قانون العقوبات المصري، وقانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى قانون إهانة العلم الوطني، لافتًا إلى أن تصرفاته تمثل "ترويجًا لنموذج فني سلبي" يؤثر على الأجيال الجديدة ويشجع على السلوكيات غير المنضبطة، على حد تعبيره.



الجدل تضاعف بعد أن أطلق رمضان أغنيته الجديدة "بحب أغيظهم" تزامنًا مع مشاركته في الحفل، وهو ما اعتبره كثيرون تحديًا صريحًا للرأي العام وتمادٍ في الاستفزاز، ما أدى إلى توسع دائرة الانتقادات والبلاغات.

وفي تصعيد إضافي، أعلن محفوظ عزمه تقديم بلاغ جديد ضد مصممة الأزياء فريدة تمرازا، التي صممت الإطلالة المثيرة للجدل، معتبرًا إياها "شريكة في المسؤولية".



من جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنها تتابع الموقف عن كثب، وستستدعي محمد رمضان للتحقيق فور عودته من الولايات المتحدة. بينما أوضح المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية أن دورهم يقتصر على التصاريح، مما يضع عبء المساءلة على نقابة الممثلين.



ورغم الجدل، يستعد محمد رمضان لإحياء حفله الثاني ضمن فعاليات المهرجان يوم الأحد المقبل، بإطلالة جديدة من تصميم فريدة تمرازا نفسها، والتي كشفت بعض التقارير أنها ستكون "أكثر جرأة وإثارة للجدل" من الإطلالة الأولى، مما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من الانتقادات وربما بلاغات إضافية.