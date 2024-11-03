 
الأحد 2024-11-03 05:00 م
 

زين تحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيس منصّة زين للإبداع (ZINC)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 03-11-2024 03:30 م

الوكيل الإخباري-   المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار يتحدث عبر #برنامج_الوكيل عن "احتفال زين بمرور 10 أعوام على تأسيس منصّة زين للإبداع (ZINC)

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