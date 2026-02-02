شكاوى من قيادة بعض السائقين في مخيم البقعة#الاردن #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/nvUhJGQ7nX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 2, 2026
-
أخبار متعلقة
-
شركة الكهرباء الاردنية: ليس من الضروري دفع الفاتورة المعترض عليها قبل الإعتراض
-
مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة
-
الكهرباء الاردنية لـ "برنامج الوكيل": 60 مليون دينار فواتير متأخرة على المشتركين تم تقسيطها على المواطنين
-
النية الخالصة تصنع أبواباً لا تفتحها الشهادات ولا العلاقات.
-
أطباء متطوعون يتبرعون بعلاج تجميلي وزراعة جلد للطفل يوسف
-
حادث سير بين 7 مركبات على طريق اربد - عمان يتسبب بازدحام سير خانق
-
مواطن يروي معاناة زوجته بعد الولادة في مستشفى الأمير فيصل
-
أسس جديدة و قرارات مفاجئة تربك طلبة توجيهي 2009