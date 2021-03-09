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الثلاثاء، 09-03-2021 11:30 ص

تم فرضها بسبب جائحة الفيروس التاجي

ألمانيا تبدأ تدريجيا بتخفيف الإجراءات التقييدية

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - بدأت السلطات في عدد من مناطق ألمانيا يوم الاثنين في تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم فرضها بسبب جائحة الفيروس التاجي، وافتتحت المتاجر والمتاحف، وفق مصادر ألمانية .

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وتم اتخاذ قرار رفع بعض القيود في اجتماع للمستشارة أنغيلا ميركل مع زعماء الولايات الألمانية في 3 مارس.

 

ووافقت السلطات على أنه اعتبارا من 8 مارس، في المناطق ذات معدل الإصابة المنخفض، من الممكن البدء في تخفيف نظام الإجراءات التقييدية، الذي تم وضعه في 2 نوفمبر 2020.


في الوقت نفسه، يتم توفير آلية "الكبح الطارئ"، إذا زاد معدل الإصابة في المنطقة المعينة خلال ثلاثة أيام إلى مستوى معين.


المصدر: روسيا اليوم 

 

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