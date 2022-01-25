الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 03:52 م

ألمانيا تتجه نحو سن قانون التطعيم ضد كورونا الإلزامي

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الوكيل الاخباري- يبدأ البرلمان الألماني غدا الأربعاء مناقشة قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا، والذي في حالة إقراره سيبدأ تطبيقه في بداية الشهر السابع من العام الجاري على الأرجح.

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وتنص مسودة القانون على أن يكون الشخص تلقى 3 جرعات من التطعيم ضد كورونا، أو يتم إنذاره، على أن يقدم على ذلك خلال فترة 3 أسابيع، وإلا يتعرض لدفع غرامة، لم تحدد بعد.

ويفترض أن تكون مدة القانون عامين فقط. وقال عضو لجنة الصحة في البرلمان الألماني عن حزب الخضر، يانوش دامن، إنه "نحتاج إلى الوقت حتى نتمكن من سن القانون بشكل جيد، ويجب أن نعطي وقت للمواطنين أن يقوموا بالتطعيم الطوعي خلال الفترة القادمة حتى يبدأ تطبيق القانون في الصيف".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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