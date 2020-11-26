ألمانيا .. قيود مكافحة كورونا ستسري حتى نهاية العام أو أبعد

الوكيل الإخباري - قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمام البرلمان إن الإجراءات الصارمة التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ستظل سارية حتى نهاية ديسمبر على الأقل، وربما لفترة أطول.

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وقالت ميركل: "نظرا للعدد الكبير من الإصابات، نفترض أن القيود المفروضة ستظل سارية حتى بداية يناير، وبالتأكيد في معظم أنحاء ألمانيا".



وفرضت ألمانيا "إغلاقا خفيفا" لمدة شهر في الثاني من نوفمبر الماضي لكبح جماح الموجة الثانية التي تجتاح معظم بلدان أوروبا.



وأظهرت البيانات اليومية من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية أمس الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة ارتفع في الـ24 ساعة الماضية بـ18633 حالة جديدة، وبلغ مجموعها منذ تفشي الجائحة في البلاد 961320 حالة.



المصدر : روسيا اليوم

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