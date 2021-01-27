إصابات كورونا العالمية تتجاوز عتبة الـ 100 مليون حالة

الوكيل الاخباري - تجاوزت حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 على الصعيد العالمي عتبة الـ 100 مليون حالة يوم الثلاثاء.

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وقد أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، أن عدد الإصابات العالمية بلغ 100 مليون و164 ألفا و399 حالة إصابة، مع إجمالي مليوني و153 ألفا و477 حالة وفاة في جميع أرجاء العالم، حتى الساعة (23:33 بتوقيت غرينتش).



كما سجلت الولايات المتحدة معظم الإصابة والوفيات حول العالم، وبلغت 25362794 و423010 على التوالي.



كما سجلت الهند 10676838 حالة، لتحتل المرتبة الثانية في العالم. ثم تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 8871393 حالة إصابة وهي ثاني أكبر دول العالم، فيما يتعلق بعدد الوفيات بما يبلغ 217664.



وتشمل البلدان التي سجلت أكثر من مليوني حالة إصابة أيضا روسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا.



في حين تشمل البلدان الأخرى التي سجلت أكثر من 50000 حالة وفاة الهند والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وإيران وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا.



وقد بلغ عدد الحالات العالمية 50 مليون حالة في 8 نوفمبر 2020، وتضاعف في نحو شهرين ونصف فقط.



ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا، وتمثل أكثر من ربع الحالات العالمية ونحو 20 بالمئة من الوفيات العالمية.









المصدر : سبوتنك



