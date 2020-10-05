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الإثنين، 05-10-2020 03:01 م

خلال الساعات الـ24 الماضية

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت إيران ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3902 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توفي 235 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

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وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا.


وقالت الوزارة أن 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.


وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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