الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 10:54 ص

ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- سجلت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم ارتفاعا ملحوظا، هو الأعلى منذ الإعلان عن تخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا قبل نحو شهرين.

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واشار موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة الى انه تم اجراء 2130 فحصا مخبريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة.


وقالت الوزارة انه تعافى 134 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 57614 اصابة من بينها 2291 حالة نشطة و54755 حالة تعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات 568 .


وأشارت إلى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.


 




 

 


 

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