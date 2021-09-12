اكتشاف بؤرة جديدة لـ 'كورونا' في الصين

الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، عن اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في مقاطعة صينية.

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وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنه تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة فوجيان الصينية.



كما أشارت الوكالة إلى أنه تم اكتشاف 18 شخصاً يحملون الفيروس بدون أعراض في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان.



ووفقاً للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

المصدر : سبوتنك