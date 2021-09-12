الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : لا زيادة على رواتب الموظفين

شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

منح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة 15%

السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي

جلسة حوارية حول الخطة الاستراتيجية التنموية لسلطة العقبة الخاصة

وقفية التعليم تعقد اجتماعها الدوري

وزير الصحة: الإصابات بكورونا في المدارس تحت السيطرة

18 وفاة و 1601 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

الأحد، 12-09-2021 11:52 ص

اكتشاف بؤرة جديدة لـ 'كورونا' في الصين

3600


الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، عن اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في مقاطعة صينية.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أنه تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة فوجيان الصينية.


كما أشارت الوكالة إلى أنه تم اكتشاف 18 شخصاً يحملون الفيروس بدون أعراض في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان.


ووفقاً للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ff09750f-8b76-481a-a443-f4d90b8e1623

18 وفاة و 1601 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

613ddcbe4c59b720b77e8a16

روسيا: 788 وفاة جراء كورونا خلال يوم

613d41204c59b720b77e8979

19 وفاة و262 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

613d45674c59b7202038ac1f

مصر.. 458 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

w

قطر: جرعة ثالثة للفئات الأكثر عرضة للعدوى بكورونا

w

بريطانيا تسجل 156 وفاة و 29547 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا 4

أبحاث أمريكية: لقاحات كورونا فعالة ضد متحور دلتا

الصين

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا جميعها حالات وافدة

الصين

الصين تعلن تحقيق انتصار على كورونا في جولة جديدة

كورونااااا

دراسة: الإصابة بمتحور دلتا بعد اللقاح كما قبله

صين

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اطفال

الصين تسمح باستخدام لقاح كورونا للأطفال