الاحتلال يسجل انخفاضا في عدد إصابات كورونا الخطيرة

الوكيل الاخباري- سجل الاحتلال ، انخفاضا طفيفا في عدد إصابات فيروس كورونا الخطيرة حيث انخفض العدد إلى 1235 من 1263 في اليوم السابق.

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وأعلنت وزارة الصحة في الاحتلال، تسجيل 52600 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات التي شوهدت منذ بداية الوباء إلى أكثر من 3.2 مليون.



وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت يوم أمس حوالي 187000، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 28.16 بالمائة.



هذا وتم الإبلاغ عن انخفاض طفيف في الإصابات الخطيرة ، حيث انخفض العدد إلى 1235 من 1263 في اليوم السابق. ومع ذلك، ارتفع عدد الوفيات من 9139 إلى 9180 حتى صباح الاثنين.

روسيا اليوم