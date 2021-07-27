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الثلاثاء، 27-07-2021 04:31 م

السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة 520774 إصابة.

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وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى أنه تم تسجيل 1021 حالة تعاف جديدة، وبذلك ارتفع إجمالي عد الأشخاص المتعافين من هذا الفيروس في البلاد إلى 501449 شخصا.


وأفاد تقرير الصحة السعودية، بتسجيل 10 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8189 حالة وفاة بالبلاد، في حين أن عدد الحالات النشطة بلغ 11136، والحالات الحرجة 1419 حالة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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