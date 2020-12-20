السعودية: 10 وفيات و 162 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد، تسجيل 10 وفيات و162 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 6122، فيما بلغ إجمالي الاصابات 361010، مشيرا الى أنه تم تسجيل 156حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 351878 شخصاً.الى ذلك، أعلنت الوزارة أن عدد المسجلين للحصول على اللقاح بلغ حوالي 400 الف شخص، وهم من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة، والذين اعمارهم فوق 65 عاماً، ولديهم أمراض مزمنة.