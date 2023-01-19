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الخميس، 19-01-2023 12:27 م

الصين تتهم وسائل إعلام غربية بالتحيز في تغطية وباء كورونا

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الوكيل الإخباري - اتهمت الصين بعض وسائل الإعلام الغربية بالتحيز والتشهير والتلاعب السياسي في تغطيتها لقرار بكين بوقف استراتيجية "صفر كوفيد" الصارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

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وتحدثت صحيفة الشعب اليومية "بيبولز ديلي" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في افتتاحيتها عما وصفته بـ"إجراءات التحسين والسيطرة الصينية"، منتقدة  التقارير الصادرة عن وسائل إعلام غربية، معتبرة إياها "دعاية متحيزة تماما، وتشويها وتلاعبا سياسيا ذا دوافع خفية".


وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المناطق الصينية "تجاوزت ذروة الفيروس، وأن الإنتاج والحياة تتسارع للعودة إلى طبيعتها".


دافعت الصين قبل ذلك بقوة عن استراتيجية "صفر كوفيد"، لكنها بدأت في تفكيكها تحت الضغط الاقتصادي، وبعد اندلاع احتجاجات نادرة للغاية في الشوارع ببكين ومدن رئيسية أخرى، تندد بالحزب الحاكم وزعيمه شي جين بينغ.


وأعادت السلطات الصينية، اعتبارا من 8 يناير الحالي، فتح حدودها بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، وألغتْ السلطات فرض الحجر الصحي على القادمين إلى أراضيها.


يأتي ذلك بالتزامن مع فرض دول عدة قيودا على المسافرين القادمين من الصين، مرجعة السبب إلى ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في البلاد. 

 

 

روسيا اليوم 

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