الجمعة 18-12-2020
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الجمعة، 18-12-2020 09:32 ص

الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الصحية الوطنية الصينية اليوم الجمعة، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن 11 من الاصابات الجديدة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 86789، بينما بقي عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.

 

--(بترا)

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