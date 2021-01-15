الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الوطنية الصحية الصينية اليوم الجمعة، عن تسجيل 144 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، منها 135 إصابة محلية العدوى و9 أخرى وافدة من الخارج.

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وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، 90 حالة في مقاطعة خبي و43 إصابة في مقاطعة هيلونغجيانغ وإصابة واحدة في كل من مقاطعة قوانغشي وشنشي.



وبحسب اللجنة، فانه وحتى امس الخميس، تم الإبلاغ عن 4474 إصابة وافدة في البر الرئيسي الصيني، غادر المستشفيات من بينها 4201 شخصا بعد تماثلهم للشفاء، وما زال 273 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاجات الطبية، كما لم يتم تسجيل أي وفيات في الحالات الوافدة.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87988 اصابة، بما في ذلك 1001 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، 26 منهم في حالة خطيرة.



--(بترا)

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