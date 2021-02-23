الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة

الوكيل الاخباري -

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وي بين، اليوم الثلاثاء، إن الصين صدرت لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى 27 دولة حتى الآن، وتقدم لقاحات مجانية كمساعدات لـ53 دولة أخرى.وأضاف المتحدث الصيني في تصريح خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن مساعدات اللقاحات الصينية وصلت إلى عدة دول منها، الباكستان وكمبوديا ولاوس وغينيا الاستوائية وزيمبابوي ومنغوليا وبيلاروسيا، في حين وصلت صادرات اللقاحات إلى صربيا والمجر وبيرو وشيلي والمكسيك وكولومبيا والمغرب والسنغال والإمارات وتركيا.