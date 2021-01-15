الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 07:32 م

الفلبين تحظر دخول القادمين اليها من الاردن للحد من انتشار كورونا

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الوكيل الاخباري - قررت السلطات الفلبينية تمديد الحظر المفروض على دخول القادمين إليها من أكثر من 30 دولة توجد فيها سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا، وجاء من ضمنها 3 دول عربية.

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وقال المتحدث الرئاسي الفلبيني، هاري روك، إن الحظر كان من المفترض أن ينتهي، اليوم الجمعة، لكنه سوف يظل ساريا الآن حتى نهاية الشهر الجاري "للحد من انتشار السلالة المتحورة من كورونا في البلاد".

 

وحدد البيان الدول التي سوف يتم حظر دخول المسافرين منها وهي: بريطانيا، الدنمارك، أيرلندا، اليابان، أستراليا، هولندا، الصين، هونغ كونغ، سويسرا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، سنغافورة، السويد، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، كندا، إسبانيا، الولايات المتحدة، البرتغال، الهند، فنلندا، النرويج، الأردن، البرازيل، النمسا، باكستان، جامايكا، لوكسمبورج، عمان".

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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