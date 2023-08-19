السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 04:15 م

تخوف من سلالات مستجدة لكورونا

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الوكيل الإخباري - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس، إنها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لفيروس كورونا.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" تويتر سابقاً، إن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك.

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وأضافت المراكز "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)".
كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق  على منصة "إكس"، إنها صنفت "بي.إيه.2.86" على أنه "متحور تحت المراقبة" نظراً للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

 

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