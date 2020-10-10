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السبت، 10-10-2020 01:33 م

تونس توسع نطاق الحجر الليلي بسبب انتشار كورونا

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الوكيل الاخباري- وسعت السلطات الصحية في تونس من نطاق حظر التجول الليلي المفروض في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 6 محافظات و26 مدينة.

ويأتي ذلك عقب تسجيل البلاد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ تفشي الوباء، إذ لا يزال مُنحنى أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل تونس آخذ في التصاعد.

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وفقا للأرقام، فإن تونس سجلت ،أمس الجمعة ،حصيلة إصابات هي الأعلى على الإطلاق منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد مطلع العام الجاري.

وتقول الإحصاءات إن الإصابات تضاعفت في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري نحو 10 مرات، مقارنة بالأسبوع الأول من سبتمبر المنصرم.


وأصبحت تونس تسجل مؤخرا إصابات بمعدل تجاوز الألف حالة يوميا، بينما ارتفعت معدلات الوفاة لأكثر من 40 حالة خلال الأيام الماضية.


وشكلت هذه المعدلات قلقا للجهات المعنية، مما أجبر السلطات على توسيع رقعة حظر التجول الليلي وتشديد الإجراءات الاحترازية في البلاد.


ودخلت قائمة من المحافظات والمدن الجديدة في نطاق الإجراءات الصارمة، بعد تصنيفها محافظات ذات خطورة عالية.

وأدى التقييم الصحي في البلاد إلى حصر 6 محافظات باعتبارها مناطق انتشار مرتفعة، وهي تونس الكبرى وأريانة ومنوبة وبن عروس والمنستير وسوسة.


وإلى جانب ذلك، دخلت 26 مدينة في نطاق محافظات أخرى، منها قابس والكاف والقيروان وسيدي بوزيد وباجة، ضمن إجراءات الحكومة التونسية المكثفة لمكافحة وباء كورونا.


وحذرت وزارة الصحة التونسية من خطورة الوضع في البلاد، وشددت على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية من الفيروس الذي يتخذ نسقا متصاعداً في مختلف المحافظات بشكل غير مسبوق.

 

المصدر: سكاي نيوز


 




 

 


 

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