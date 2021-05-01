السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 02:29 م

تونس.. لقاحات كورونا تفجر خلافا جديدا بين رئاستي الدولة والحكومة

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الوكيل الاخباري- نفت رئاسة الجمهورية في تونس، اليوم السبت، المعلومات الصادرة عن الحكومة، بخصوص تلقي رئاسة الدولة لـ 10 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس ”كوفيد-19“ من رئاسة الحكومة؛ لتطعيم الموظفين التابعين لها، وذلك في مؤشر على استمرار الصراعات المحتدمة بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر من رئاسة الجمهورية في تونس، رفض الإفصاح عن هويته، تأكيده عدم تلقي اللقاحات التي تحدث بشأنها المستشار الإعلامي في الحكومة مفدي المسدي.

وأكد المصدر أن الرئاسة التونسية لا تتلقى اللقاحات من الحكومة، بل تتسلمها من إدارة الصحة العسكرية، بحسب الأولويات المحددة في عمليات التطعيم ضدّ الفيروس.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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