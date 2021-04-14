الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير التنمية يوضح حول توزيع المساعدات على اسر اردنية

الصحة تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية - أسماء

إيران: سقوط طائرة مسيرة وسط البلاد

الزراعة لـ الوكيل : قد نلجأ إلى استيراد الدواجن

نقابة الاطباء تنعى الدكتور إبراهيم أبو جاموس

تعميم من وزارة التربية والتعليم

المملكة على موعد مع موجة حارة

58 مستوطنا يقتحمون الأقصى

أمن الدولة تباشر التحقيق في قضية الفتنة

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 14-04-2021 02:51 م

دراسة: الكلور في برك السباحة قد يقتل فيروس كورونا في 30 ثانية فقط!

Header-4-scaled


الوكيل الاخباري - يمكن لمياه حمامات السباحة الممزوجة بالكلور أن تعطل الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" في 30 ثانية فقط، وفقا لدراسة حديثة.

اضافة اعلان

ودرس علماء الفيروسات من إمبريال كوليدج لندن تأثير تركيزات مختلفة من الكلور في الماء على فيروس SARS-CoV-2.

 

وأفاد الفريق أن النتائج تشير إلى أن خطر انتقال "كوفيد-19"عبر مياه حمامات السباحة منخفض بشكل لا يصدق.


ووقع إجراء التحقيق من قبل Swim England ومدرسة Water Babies للسباحة، بدعم من Royal Life Saving Society.


وأوضحت مؤلفة الدراسة ويندي باركلي، من إمبريال كوليدج لندن: "لقد أجرينا هذه التجارب في مختبراتنا عالية الاحتواء في لندن. وفي ظل هذه الظروف الآمنة، يمكننا قياس قدرة الفيروس على إصابة الخلايا، وهي الخطوة الأولى في انتقاله".


وتابعت: "من خلال خلط الفيروس بمياه حمام السباحة التي تم تسليمها إلينا من قبل فريق Water Babies، يمكننا أن نثبت أن الفيروس لا يعيش في مياه حمامات السباحة، ولم يعد معديا".


وتشير هذه النتائج إلى أن فرصة الإصابة بـ"كوفيد-19" من مياه حمامات السباحة ضئيلة للغاية.


وفي الدراسة، وجدت البروفيسورة باركلي وزملاؤها أن تركيز الكلور الحر، 1.5 ملليغرام لكل لتر، ودرجة الحموضة ما بين 7-7.2 قلل من عدوى SARS-CoV-2 بأكثر من 1000 ضعف خلال 30 ثانية فقط.

 

وخلصت اختبارات أخرى باستخدام تركيزات مختلفة من الكلور ومستويات الأس الهيدروجيني (درجة الحموضة) إلى أن الكلور الموجود في مجاري حمامات السباحة يكون أكثر فاعلية مع انخفاض مستوى الأس الهيدروجيني.


وأشار الفريق إلى أن هذا يتماشى مع التوجيهات الحالية لتشغيل حمامات السباحة.


وقالت جين نيكرسون، الرئيس التنفيذي لشركة سويم إنجلاند: "تشير هذه النتائج إلى أن خطر انتقال العدوى من مياه حمامات السباحة منخفض".


وتابعت أن الدراسة "تضاف إلى الدليل على أن حمامات السباحة يمكن أن تكون بيئات آمنة إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة.


وأوضح مؤسس Water Babies، بول طومسون: "إننا متحمسون لهذه النتائج بينما نستعد لإعادة بدء فصولنا الدراسية ونخطط لاستقبال العائلات الصغيرة منها والعملاء مرة أخرى في حمامات السباحة الداخلية في جميع أنحاء البلاد. لقد كان من الرائع العمل عن كثب مع الأستاذة باركلي وفريقها في Imperial College والتعاون مع الهيئات الرائدة Swim England وRLSS في هذا البحث الرائد عالميا".


وواصل القول: "نعلم أن السباحة لها فوائد متعددة للصحة الجسدية والعقلية لكل من الأطفال والبالغين من جميع الأعمار ونتطلع إلى إعادة بدء دروسنا".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفا

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

1-1429656

بخاخ وجهاز استنشاق.. دواء جديد ثوري لعلاج كورونا

روسيااااا

روسيا تسجل قرابة 400 وفاة و8.3 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

201202-woman-quarantine-se-1103a_bdff74a391e8ad05aa4fa8272b3496d1

منها تغير الصوت والهذيان.. أعراض غريبة تهدد مصابي كورونا

برازيل

البرازيل تسجل 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بكورونا

الهند

حصيلة يومية قياسية بإصابات كورونا في الهند

أخبار متعلقة
1

تركيا : 253 وفاة و 55791 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-9-1583496549

ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في بريطانيا

INAF_20171018084125307

دراسة جديدة تكشف عن فصيلة دم تزيد من مخاطر الإصابة بكورونا

منت

إيران تعلن عن بدء الموجة الرابعة من جائحة كورونا

كورونا-لبنان-846x485

صفر وفيات بكورونا في المغرب للمرة الأولى منذ بدء الجائحة

السعودية-تعلن-موعد-العودة-للحياة-الطبيعية-وفتح-المساجد-لصلاة-الجماعة

وزارة الصحة السعودية توضح بشأن مكونات اللقاح المضاد لكورونا