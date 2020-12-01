الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية ودائرة تنظيم المدن والقرى غداً

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

شاهد بالفيديو القبض على اخطر مجرم بعمان

الأردن يدين هدم الاحتلال لدرج المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

6000 مطعم معروض للبيع في الأردن

12 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وزارة البيئة تتوقف عن استقبال المراجعين الثلاثاء

مطالبة بإلغاء حظر يوم الجمعة والحظر الجزئي وفتح جميع القطاعات

الثلاثاء، 01-12-2020 07:39 ص

بنسبة 30%

دراسة.. بريطانيا تشهد تراجعا بإصابات كورونا

زك
توضيحية


الوكيل الإخباري - انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 30 في المائة خصوصا في المناطق الشمالية، وفقا لدراسة جديدة أجرتها جامعة "إمبريال كوليدج لندن".

وبحسب الدراسة، انخفضت معدلات الإصابة بنسبة تزيد عن 50 في المائة في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من إنجلترا، لكنها أشارت إلى أنه "في المقابل، ظل الانتشار في لندن ووسط البلاد دون تغيير تقريبا".

اضافة اعلان
 

ومع ذلك، وجد أن معدلات الإصابة بين أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 عاما قد زادت، على عكس ما حدث خلال الإغلاق العام الأول.


وأضافت الدراسة: "النمو السريع للوباء الذي شوهد في لندن وجنوب البلاد خلال منتصف إلى أواخر أكتوبر لم يعد واضحا... وتشير بياناتنا إلى حدوث انخفاض في الانتشار عبر الفئات العمرية للبالغين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
كط

كورونا عالميا .. الإصابات تتجاوز 62,84 مليون عالميا

كيم

زعيم كوريا الشمالية وعائلته تلقوا لقاحا ضد كورونا

تونس

تونس.. 41 وفاة جديدة بكورونا

image (1)

رسمياً .. تحديد موعد الموافقة النهائية لاستخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا

5fc549d742360478d36264ce

كرواتيا : إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

0bb086d9-d42a-4600-95c9-c52410058101

حزمة تدابير جديدة في تركيا لمكافحة انتشار كورونا

أخبار متعلقة
ت

كورونا عالميا .. أكثر من 46 مليون مصاب بالفيروس

وليام

الأمير وليام أصيب بكورونا.. وبقي الأمر سرا

جي

الجيش الألماني في مواجهة كورونا

وفاة

وفاة نائب تركي سابق بكورونا

1

السعودية تعلن وصول أول رحلة معتمرين من الخارج منذ 8 أشهر

كورونا-12

ألمانيا: 29 وفاة و 14177 إصابة جديدة بكورونا