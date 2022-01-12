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الأربعاء، 12-01-2022 11:11 ص

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري- توقع عالم السموم الدكتور أليكسي فودوفوزوف، أن يهيمن متحور "أوميكرون" في العالم حتى نهاية عام 2022، ومن ثم تبدأ نهايته.

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ويشير الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هذه التوقعات مبنية على تحليل الوضع الذي كان سائدا في العام الماضي

 

ووفقا له، الانتشار السريع لمتغير "دلتا" في العالم، توقف عمليا بنهاية عام 2021 . ونفس الشيء سيحدث لمتحور "أوميكرون" في عام 2022.

ويقول، "إذا درسنا أوضاع عام 2021، سنرى أنه كان عاما لصعود وسقوط متغير "دلتا"، وكل شيء كان يجري حول هذا المتغير. لذلك اعتقد أن عام 2022 سيكون عام صعود وسقوط لمتحور "أوميكرون".

ويضيف، " تكمن المشكلة في معرفة من سيحل محله، أي ماذا سينتج عن زوال هذا المتحور. وهذا ما لا يجرؤ أحد على التكهن به".

ويشير الطبيب، إلى أن الحديث لا يدور عن اختفاء المتحور "أوميكرون" نهائيا في عام 2022، لأنه سيبقى في البلدان التي تكون نسبة تطعيم السكان فيها منخفضة (بلدان إفريقيا مثلا)، وليس مستبعدا حدوث طفرات جديدة فيه.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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