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الأربعاء، 09-06-2021 09:56 ص

فايزر تطلق الدراسة النهائية للقاح كورونا للأطفال تحت 12 عاماً

فايزر


الوكيل الإخباري - سيجري اختبار على لقاح فايزر/ بيونتك على الأطفال تحت سن 12 عاماً في المرحلة الاخيرة من دراسة تسعى لتوسيع مدى الوقاية من كوفيد-19 لمختلف الأعمار.

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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء أن الشركتين المتعاونتين في تصنيع اللقاح " فايزر و بيونتك " أعلنتا أمس الثلاثاء اعتزامهما بدء تجربة اللقاح في غضون أسابيع. وستسجلان ما يصل إلى 4500 مشارك في أكثر من 90 موقعًا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.


ويبشر توسيع نطاق اللقاح ليشمل المزيد من الفئات العمرية بالحد من انتشار الوباء الذي بدأ بالفعل في التضاؤل في البلدان الغربية حيث يتم استخدام اللقاحات على نطاق واسع، وتم استخدام أكثر من 2.15 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير بلومبرج لتتبع اللقاحات، بما في ذلك أكثر من 300 مليون جرعة في الولايات المتحدة.


وبناءً على نتائج المراحل المبكرة من التجربة لتقييم السلامة و التحمل والاستجابة المناعية التي يحفزها اللقاح، اختارت الشركات جرعات جديدة للأطفال.

 

و سيتلقى أولئك الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا على جرعة مقدارها 10 ميكروغرام - ثلث الحجم المعطى لمن هم في سن 12 عاماَ أو أكبر. 


ويحصل الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات على 3 ميكروغرام - عُشر الكمية التي تُعطى للمراهقين والبالغين.

 

البيان


 




 

 


 

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