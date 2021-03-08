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الإثنين، 08-03-2021 12:28 م

أمريكا تتصدّر

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 116.8 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.5 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 116.817.145، وإجمالي الوفيات 2.592.768.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ524987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.991.537.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ265411 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 11.019.344
في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 190.357، وإجمالي إصابات 2.125.866.


وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ157.756، وإجمالي الإصابات 11.210.799.


وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124.736، وإجمالي إصابات 4.231.166.
وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 99.785 وإجمالي إصابات 3.067.486.


وفي المرتبة السابعة تأتي فرنسا بإجمالي وفيات 88.727، وإجمالي إصابات 3.964.078.


وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 87.614 وإجمالي إصابات 4.274.263.
وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71.956 ، وإجمالي إصابات 2.508.655.
تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 71.138، وإجمالي إصابات 3.149.012.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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