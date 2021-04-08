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الخميس، 08-04-2021 08:33 ص

مع ارتفاع إصابات كورونا

قطر تعيد فرض إجراءات إغلاق صارمة

قطر
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت قطر إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة الأربعاء، وحظر معظم الأنشطة الداخلية باستثناء محلات البيع بالتجزئة في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء القطري عددا من القرارات، بينها إغلاق المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمتاحف والمكتبات ودور السينما اعتبارا من يوم الجمعة.

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وقال الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 خلال تصريحات صحافية : "نحن في منتصف الموجة الثانية ونشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وحالات العناية المركزة".


وتقرر استمرار فتح المساجد لآداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، إضافة إلى تقليص عدد الموظفين إلى 50% مع استثناء القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.


ولا يزال بإمكان المطاعم تقديم خدمات التوصيل، في حين تم منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس.

 

وأشار الخال إلى أن "معظم الإصابات الأخيرة تعود إلى الزيارات الاجتماعية"، دون أن يحدد الموعد المحتمل لرفع القيود.


وسجلت قطر 940 إصابة جديدة الأربعاء و8 وفيات، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد الى 320.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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