كندا تسجل 68 وفاة و 3825 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس عن تسجيل 68 وفاة و3825 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو .وقالت سلطات كيبيك، إن المقاطعة سجلت اليوم 33 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 7382 منذ بداية الوباء .وأضافت في بيان أن كيبيك سجلت اليوم أيضا 1842 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 158310 حالات تعافى منها 134910 مرضى .ومن جهتها، أعلنت السلطات الصحية في أونتاريو أن المقاطعة سجلت اليوم 35 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3871 .وقالت إن أونتاريو سجلت اليوم أيضا 1983 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 134783 إصابة تعافى منها 114679شخصا .