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الخميس، 10-12-2020 10:46 م

كندا تسجل 68 وفاة و 3825 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الخميس عن تسجيل 68 وفاة و3825 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو .
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وقالت سلطات كيبيك، إن المقاطعة سجلت اليوم 33 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 7382 منذ بداية الوباء .

وأضافت في بيان أن كيبيك سجلت اليوم أيضا 1842 إصابة جديدة بكورونا ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 158310 حالات تعافى منها 134910 مرضى .

ومن جهتها، أعلنت السلطات الصحية في أونتاريو أن المقاطعة سجلت اليوم 35 وفاة جديدة بكورونا ليصل مجموع ضحايا الفيروس في المقاطعة إلى 3871 .

وقالت إن أونتاريو سجلت اليوم أيضا 1983 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة إلى 134783 إصابة تعافى منها 114679شخصا .

 




 

 


 

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