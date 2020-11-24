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الثلاثاء، 24-11-2020 01:15 ص

مصر توقف تجارب لقاح كورونا وتكشف السبب

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الوكيل الاخباري - كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية امس  الاثنين، عن وقف التجارب التي تجريها الوزارة على لقاحين تطورهما شركة صينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" إن: الشركة الصينية هي التي أوقفت التجارب وأبلغتنا أنهم اكتفوا بعدد المتطوعين من مصر بعد أن أكملوا الـ ٤٥ ألف متطوع المطلوبين من جميع الدول المشاركة في التجارب.

وأوضح أن المركزين المسؤولين عن استقبال المتطوعين لن يستقبلا متطوعين جدد، إلا أنهما يعملان على متابعة المتطوعين القدامى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة حول فاعلية اللقاحين محل التجربة.

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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