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الأربعاء، 21-07-2021 07:33 م

منظمة الصحة: سلالة 'دلتا' ستهيمن على العالم

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الوكيل الإخباري - توقّعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن يصبح المتحور دلتا من فيروس كورونا، الشديد العدوى والمسؤول حاليا عن أكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.اضافة اعلان



وينتشر المتحور، الذي ظهر للمرة الأولى في الهند، في 124 دولة وإقليماً حالياً، مع انضمام 13 دولة منذ الأسبوع الماضي إلى القائمة، مقابل 180 (ست دول إضافية) يتفشى فيها متحوّر ألفا الذي ظهر في بريطانيا، و130 دولة (سبع دول جديدة) ينتشر فيها متحور بيتا الذي تم رصده لأول مرة في جنوب أفريقيا، إضافة الى 78 دولة (ثلاث دول جديدة) يوجد فيها متحور غاما الذي ظهر في البرازيل.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها: "من المتوقع أن يحل متحور دلتا مكان المتحورات الأخرى بسرعة ليصبح السلالة المهيمنة (من كورونا) الأكثر انتقالاً في الأشهر المقبلة".

وباتت دلتا سبباً لأكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنغلادش وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل.

ولم تتضح بعد، وفق المنظمة، "الآلية الدقيقة" التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع السلالات الأخرى.

وأحصت المنظمة تسجيل نحو 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18يوليو، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الأسبوع السابق.

 




 

 


 

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