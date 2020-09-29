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الثلاثاء، 29-09-2020 10:43 ص

هولندا تشدد إجراءات الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع

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الوكيل الاخباري – شددت هولندا من إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بتدابير جديدة أعلنت عنها الحكومة في مؤتمر صحفي الاثنين.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء مارك روته أن البلاد "تواجه خطر محاولة اللحاق بالفيروس، وتحتاج للتدخل لكي تسبقه من جديد".


وأعلن نائب رئيس الوزراء، هوغو دي جونغ، عن إجراءات جديدة تطبق من اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أسابيع، وتشمل إغلاق الأماكن التي تعمل بخدمة تقديم الأطعمة في العاشرة مساء، ومنع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية، بما فيها رياضات الهواة.

 

كما وضع حد أقصى بثلاثين شخصا للتجمعات بالأماكن العامة، وأوصى بارتداء كمامات الوجه في المدن الكبرى كأمستردام، ولاهاي، وروتردام.


كما أشار إلى أن "العمل بالمنزل سيصبح هو القاعدة مجددا ما لم يكن هناك خيار آخر".


وأكد أن "ما نقوم به لن تظهر آثاره لبضعة أسابيع، وعلينا تقييد حرياتنا حتى لا نضطر للتنازل عنها".


كانت الحكومة الهولندية أعلنت الشهر الجاري عن عزمها إغلاق المطاعم جزئيا، وخفض عدد التجمعات من 100 إلى 50 شخصا، في بعض المدن التي تعاني من ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وخلف وباء كوفيد-19 في هولندا أكثر من 114 ألف إصابة وأكثر من 6000 وفاة. وسجلت البلاد الأحد أعلى إصابات يومية منذ تفشي الوباء بـ 2995 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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