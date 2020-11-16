7 وفيات و836 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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وأضافت الوزيرة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين اليوم الاثنين، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87,3 بالمئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11,8بالمئة، ونسبة الوفيات 0,9 بالمئة من مجمل الإصابات.

وذكرت ان العدد الاجمالي للوفيات نتيجة الفيروس وصل الى 647 حالة، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات الى 760162 اصابة، مشيرة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



