الأظافر اللؤلؤية تتصدر صيحات الجمال في 2026 - صور

الوكيل الإخباري- تحافظ الزخارف اللؤلؤية على مكانتها بين أبرز صيحات الأظافر في عام 2026، لكنها تظهر هذا الموسم بأسلوب أكثر عصرية يجمع بين البساطة والفخامة، من خلال دمج اللؤلؤ مع اللمسات الذهبية، والكروم، والتفاصيل ثلاثية الأبعاد.



وتتنوع التصاميم بين الإطلالات اليومية والمناسبات الخاصة، مع اعتماد القواعد الشفافة أو النيود لإبراز اللآلئ.

اضافة اعلان

ومن أبرز الصيحات: التموجات الذهبية مع اللؤلؤ، والزهور الناعمة، والأطراف الفرنسية المزينة باللآلئ، والتصاميم المستوحاة من البحر، واللآلئ الملونة، إضافة إلى اللمعان اللؤلؤي الهادئ.



ويرى خبراء الموضة أن هذه التصاميم تناسب مختلف الأذواق، إذ تجمع بين الأناقة والعصرية، وتلائم الإطلالات اليومية، والسهرات، وحفلات الزفاف.