الأظافر اللؤلؤية تتصدر صيحات الجمال في 2026 - صور

وتتنوع التصاميم بين الإطلالات اليومية والمناسبات الخاصة، مع اعتماد القواعد الشفافة أو النيود لإبراز اللآلئ.
ويرى خبراء الموضة أن هذه التصاميم تناسب مختلف الأذواق، إذ تجمع بين الأناقة والعصرية، وتلائم الإطلالات اليومية، والسهرات، وحفلات الزفاف.
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