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تكسر الأظافر.. علامة قد تكشف مشكلة صحية

يثب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   تُعدّ الأظافر مؤشرًا قد يكشف بعض المشكلات الصحية، إذ قد يرتبط تكسرها المتكرر باضطرابات مثل قصور الغدة الدرقية، ونقص الحديد، وأمراض الكلى، أو بعوامل خارجية مثل كثرة استخدام طلاء الأظافر والمنظفات.

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كما قد تؤدي العادات اليومية، مثل غسل اليدين وتعقيمهما بشكل مفرط، والتوتر، والتقدم في العمر، إلى زيادة هشاشة الأظافر وضعفها.


وللحفاظ على صحة الأظافر، يُنصح بترطيب اليدين والأظافر يوميًا، وارتداء القفازات عند استخدام الماء والمنظفات، وتجنب قضم الأظافر والإفراط في استخدام الطلاء والأكريليك. وفي حال استمرار التكسر، يُفضل استشارة طبيب لمعرفة السبب.

 
 


gnews

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