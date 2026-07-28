تكسر الأظافر.. علامة قد تكشف مشكلة صحية

الوكيل الإخباري- تُعدّ الأظافر مؤشرًا قد يكشف بعض المشكلات الصحية، إذ قد يرتبط تكسرها المتكرر باضطرابات مثل قصور الغدة الدرقية، ونقص الحديد، وأمراض الكلى، أو بعوامل خارجية مثل كثرة استخدام طلاء الأظافر والمنظفات.

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كما قد تؤدي العادات اليومية، مثل غسل اليدين وتعقيمهما بشكل مفرط، والتوتر، والتقدم في العمر، إلى زيادة هشاشة الأظافر وضعفها.