تكسر الأظافر.. علامة قد تكشف مشكلة صحية

كما قد تؤدي العادات اليومية، مثل غسل اليدين وتعقيمهما بشكل مفرط، والتوتر، والتقدم في العمر، إلى زيادة هشاشة الأظافر وضعفها.
وللحفاظ على صحة الأظافر، يُنصح بترطيب اليدين والأظافر يوميًا، وارتداء القفازات عند استخدام الماء والمنظفات، وتجنب قضم الأظافر والإفراط في استخدام الطلاء والأكريليك. وفي حال استمرار التكسر، يُفضل استشارة طبيب لمعرفة السبب.
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