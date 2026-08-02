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خبراء يكشفون دور الأطعمة المخمرة في دعم الصحة والجمال

ثشق
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   قد لا يكون سر إشراقة البشرة وتحسن المزاج في منتجات التجميل أو المكملات الغذائية، بل في صحة الأمعاء، حيث تلعب الأطعمة المخمرة دورًا مهمًا في دعم توازن البكتيريا النافعة داخل الجسم.

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وتحتوي هذه الأطعمة، مثل الزبادي الطبيعي، وخبز العجين المخمر، ومخلل الملفوف، على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين الهضم، وتعزيز امتصاص الفيتامينات والمعادن، ودعم المناعة، وقد ترتبط بتحسين الحالة النفسية بفضل العلاقة بين صحة الأمعاء والدماغ.


ويشير خبراء التغذية إلى أن الاعتماد على المصادر الطبيعية للأطعمة المخمرة قد يكون خيارًا أفضل من بعض مكملات البروبيوتيك، مع أهمية إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن.


كما يمكن تحضير بعض الأطعمة المخمرة منزليًا، مثل الخضراوات المخمرة، كطريقة بسيطة لتعزيز الصحة والاستمتاع بنمط حياة أكثر توازنًا.

 
 


gnews

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